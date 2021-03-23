Шевченко назвав труднощі у виклику англійця Кілмана до збірної України

Одним з новачків збірної України може стати гравець англійського Вулверхемптона Макс Кілман. Однак щодо його виклику до збірної є ряд труднощів.

Перша складність полягає в тому що поки у Кілмана немає українського громадянства. Однак він зараз в процесі отримання українського паспорта.

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Однак виникла й інша проблема, через яку в Українській асоціації футболу були змушені звертатися до ФІФА. Адже Кілмін до цього виступав за збірну Англії з футзалу.

"Ми зробили запит щодо Максима до ФІФА, чекаємо на відповідь. Запит стосується його виступів за національну збірну Англії з футзалу. Коли буде більш-менш точна інформація з приводу того, зможе він грати за команду чи ні, тоді ми вам усе скажемо", – розповів головний тренер збірної Андрій Шевченко.

Що відомо про Макса Кілмана