Шевченко знову натякнув, що готовий покинути збірну України заради роботи в клубі
Джерело:Milan Reports
Андрій Шевченко вже п'ятий рік перебуває біля керма збірної України. Після успішного Євро-2020 все більше розмов, що Шевченко покине збірну України.
Шевченко: Потрібно спокійно оцінити наше майбутнє
В інтерв'ю Calciomercato L’Originale 44-річний Шевченко підтвердив, що планує очолити клуб після роботи у збірній України. Втім, тренер не сказав, коли покине національну команду.
До теми На це є час, – Шевченко відповів на запитання про відставку зі збірної України
Безумовно думаю про те, щоб одного разу очолити якийсь клуб. Я відпрацював 5 років зі збірною України, тепер потрібно спокійно оцінити наше майбутнє,
– сказав Шевченко.
Окрім того, Шевченко назвав відразу декількох тренерів, які його надихнули.
"Я надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті, Жозе Моурінью. Це великі тренери, які багато виграли", – резюмував фахівець.
Шевченко у збірній України: головне
- Шевченко очолив збірну України у 2016 році й провів невдалий відбір на чемпіонат світу-2018. Після цього під керівництвом тренера збірна України виграла дивізіон B у Лізі націй.
- У 2019 році Шевченко став першим тренером, який напряму вивів збірну України на чемпіонат Європи. На Євро-2020 Україна вперше дійшла до чвертьфіналу.
- Разом з тим, у 2020 році збірна України вилетіла з дивізіону А в Лізі націй. Також "синьо-жовті" у 2021 році невдало розпочали відбір на ЧС-2022. Україна зіграла три матчі внічию.
- На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок).
- Контракт Шевченка зі збірною України чинний до кінця 2022 року.