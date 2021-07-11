Шевченко знову натякнув, що готовий покинути збірну України заради роботи в клубі

Андрій Шевченко вже п'ятий рік перебуває біля керма збірної України. Після успішного Євро-2020 все більше розмов, що Шевченко покине збірну України.

Шевченко: Потрібно спокійно оцінити наше майбутнє

В інтерв'ю Calciomercato L’Originale 44-річний Шевченко підтвердив, що планує очолити клуб після роботи у збірній України. Втім, тренер не сказав, коли покине національну команду.

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Безумовно думаю про те, щоб одного разу очолити якийсь клуб. Я відпрацював 5 років зі збірною України, тепер потрібно спокійно оцінити наше майбутнє,

– сказав Шевченко.

Окрім того, Шевченко назвав відразу декількох тренерів, які його надихнули.

"Я надихався Валерієм Лобановським, Карло Анчелотті, Жозе Моурінью. Це великі тренери, які багато виграли", – резюмував фахівець.

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