Шевченко: Нужно спокойно оценить наше будущее

В интервью Calciomercato L'Originale 44-летний Шевченко подтвердил, что планирует возглавить клуб после работы в сборной Украины. Впрочем, тренер не сказал, когда покинет национальную команду.

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Безусловно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее,

– сказал Шевченко.

Кроме того, Шевченко назвал сразу нескольких тренеров, которые его вдохновили.

"Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это большие тренеры, которые много выиграли", – резюмировал специалист.

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