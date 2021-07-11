Шевченко: Нужно спокойно оценить наше будущее
В интервью Calciomercato L'Originale 44-летний Шевченко подтвердил, что планирует возглавить клуб после работы в сборной Украины. Впрочем, тренер не сказал, когда покинет национальную команду.
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Безусловно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее,
– сказал Шевченко.
Кроме того, Шевченко назвал сразу нескольких тренеров, которые его вдохновили.
"Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это большие тренеры, которые много выиграли", – резюмировал специалист.
Шевченко в сборной Украины: главное
- Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году и провел неудачный отбор на чемпионат мира-2018. После этого под руководством тренера сборная Украины выиграла дивизион B в Лиге наций.
- В 2019 году Шевченко стал первым тренером, который вывел сборную Украины на чемпионат Европы. На Евро-2020 Украина впервые дошла до четвертьфинала.
- Вместе с тем в 2020 году сборная Украины вылетела из дивизиона А в Лиге наций. Также "сине-желтые" в 2021 году неудачно начали отбор на ЧМ-2022. Украина сыграла три матча вничью.
- Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений).
- Контракт Шевченко со сборной Украины действует до конца 2022 года.