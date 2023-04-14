У зірковій компанії: Шевченко разом з Мудриком та Зінченком відвідали концерт "Океана Ельзи"

У Лондоні відбувся благодійний концерт гурту "Океан Ельзи". На захід прийшли зірки українського футболу: Андрій Шевченко, Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.

У четвер, 13 квітня, у Королівському Альберт-голі в Лондоні відбувся благодійний концерт гурту "Океан Ельзи". На першому виступі артистів очікував аншлаг – усі 9,5 тисячі квитків були розкуплені.

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Підтримали Україну на концерті "Океану Ельзи"

Такий потужний захід не залишився поза увагою зірок українського футболу, які мешкають в Лондоні. Концерт популярного гурту відвідали колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, вінгер Челсі Михайло Мудрик та захисник Арсеналу Олександр Зінченко.

Спільним фото зірок футболу та лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком поділився Андрій Шевченко у своєму Instagram.

Вдячний "Океану Ельзи" за чудовий концерт. Це була просто приголомшлива атмосфера. Вдячний усім українцям, які прийшли підтримати благодійний концерт у рамках туру Help for Ukraine вчора ввечері в Royal Albert Hall. Слава Україні! Підтримайте UNITED24,

– написав Шевченко.

Фото та відео з концерту "Океану Ельзи" / instagram.com/andriyshevchenko