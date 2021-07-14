Шериф – Теута 1:0

Гол: Траоре, 6

У першому матчі Шериф українського тренера Юрія Вернидуба в Албанії впевнено переміг з рахунком 4:0 завдяки голам Луваннор, який оформив дубль, Траоре і Кастаньєда.

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Другий матч також залишився за командою з Молдови, яка завдяки голу Траоре вдома мінімально здолала чемпіона Албанії. Для малійського нападника Траоре це 12-й гол за Шериф в 22-хматчах. 5:0 за сумою двох матчів.

Варто сказати, що для Шерифа це другий кваліфікаційний раунд за два роки. У попередньому сезоні тираспольський клуб подолав один етап відбору в Лізі чемпіонів, але в другому програв Карабаху.