Команди розписали нульову мирову, тому переможця Кубка Молдови визначали у післяматчевій серії пенальті. У той вирішальний момент вчасно режим лідера увімкнув український воротар Шерифа Максим Коваль, пише 24 Канал.
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Шериф – переможець Кубка Молдови
Коваль парирував два удари суперника. Натомість його Шериф схибив із 11 метрів лише одного разу. У підсумку – 6:7, перемога у серії пенальті за клубом українського голкіпера, який став героєм фіналу.
Шериф – переможець Кубка Молдови / Фото з клубного інстаграму
Відео церемонії народження Шерифа
Шериф у сезоні-2022/2023 оформив золотий дубль, який став для команди вже дев'ятим. Клуб Коваля став чемпіоном Молдови.
- Нагадаємо, що Коваль виступає за Шериф із серпня 2022-го, перейшовши у статусі вільного агента із Аль-Фатеха.
- За нову команду провів у сезоні 19 матчів, у яких пропустив 16 голів та у 9-ти зустрічах залишив свої володіння "на замку".
- Воротар здобув лише третій трофей у кар'єрі.