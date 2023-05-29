Команди розписали нульову мирову, тому переможця Кубка Молдови визначали у післяматчевій серії пенальті. У той вирішальний момент вчасно режим лідера увімкнув український воротар Шерифа Максим Коваль, пише 24 Канал.

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Шериф – переможець Кубка Молдови

Коваль парирував два удари суперника. Натомість його Шериф схибив із 11 метрів лише одного разу. У підсумку – 6:7, перемога у серії пенальті за клубом українського голкіпера, який став героєм фіналу.



Шериф – переможець Кубка Молдови / Фото з клубного інстаграму

Відео церемонії народження Шерифа

Шериф у сезоні-2022/2023 оформив золотий дубль, який став для команди вже дев'ятим. Клуб Коваля став чемпіоном Молдови.