Команды расписали нулевую мировую, потому победителя Кубка Молдовы определяли в послематчевой серии пенальти. В тот решающий момент вовремя режим лидера включил украинский вратарь Шерифа Максим Коваль, пишет 24 Канал.
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Шериф – победитель Кубка Молдовы
Коваль парировал два удара соперника. Зато его Шериф промахнулся с 11 метров только однажды. В итоге – 6:7, победа в серии пенальти по клубу украинского голкипера, ставшего героем финала.
Шериф – победитель Кубка Молдовы / Фото из клубного инстаграмма
Видео церемонии рождения Шерифа
Шериф в сезоне-2022/2023 оформил золотой дубль, ставший для команды уже девятым. Клуб Коваля стал чемпионом Молдавии.
- Напомним, что Коваль выступает за Шериф с августа 2022 года, перейдя в статусе свободного агента из Аль-Фатеха.
- За новую команду провел в сезоне 19 матчей, в которых пропустил 16 голов и в 9 встречах оставил свои владения "на замке".
- Вратарь завоевал лишь третий трофей в карьере.