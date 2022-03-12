Шелестюк вперше не здобув перемогу: бій завершився нічиєю
У ніч на 12 березня в Монреалі відбувся вечір боксу. В головному поєдинку-елімінаторі WBA українець Тарас Шелестюк вийшов на ринг проти венесуельця Габріеля Маестре.
97:93 – перемога Шелестюка, 96:94 перемога – Маестре, 95:95 – нічия
На початку поєдинку фаворитом був представник Венесуели. Маестре постійно перебивав українця, не підпускаючи Тараса на комфортну дистанцію, повідомляє 24 канал.
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Та до середини поєдинку Тарас почав атакувати свого опонента та вдало завершив кінцівку бою. Проте судді не змогли вибрати сильнішого. Бій завершився нічиєю.
Двоє суддів розділилися у поглядах, віддавши перевагу Шелестюку та Маестре відповідно (97:93, 94:96). А третій зафіксував нічийний результат 95:95, що і стало підсумком бою.
Шелестюк вперше на професіональному рівні не завершив бій перемогою. Це його перша нічия, поразок не було.
Перед цим поєдинком українець провів 18 боїв, у кожному з яких перемагав.
Бій був елімінатором за пояс WBA у першій середній вазі, що належить американцеві Джермаллу Чарло.