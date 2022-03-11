"Наразі українці єдині, як ніколи раніше"

Шелестюк перебуває у Монреалі (Канада). 11 березня він вийде на ринг проти венесуельця Габріеля Маестре.

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Боксер прокоментував війну в Україні.

"Зрозуміло, ситуація на батьківщині відволікала від підготовки, не давала повністю зосередитися на бою. Особливо зараз, останні 2 тижні. Турбуюся про тих, хто залишився там.

Про матір, про сестру, про родичів дружини. Іноді навіть мучить безсоння. Це дуже складний час для країни. Але хоч би зараз усі ми стали одним цілим, максимально згуртувалися.

Наразі українці єдині, як ніколи раніше. Усі допомагають одне одному, усі хочуть захищати країну від окупантів. Всі готові боротися один за одного", – сказав український боксер.

Неважливо, що багато хто з них розмовляє різними мовами. Ця війна згуртувала не лише українців, а й увесь світ,

– наголосив Шелестюк.

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