Шелестюк кинув виклик непереможному боксеру з Узбекистану

Український боксер Тарас Шелестюк публічно заявив про бажання провести бій проти Кудратілло Абдукахоров із Узбекистану. Він вважає, що поєдинок повинен привернути увагу фанатів боксу.

Кинув виклик непереможному

Тарас Шелестюк хоче принести першу поразку у кар'єрі Кудратілло Абдукахорову. Узбекистанський боксер провів вже 18 поєдинків.

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Потенційний суперник українця завершив 10 із цих боїв нокаутом. Таку ж статистику має і Шелестюк. Тарас у своєму твітері опублікував пост, у якому кинув виклик боксеру.

Вірю, що це буде відмінний поєдинок між топ-бійцями, які мають однаковий рекорд у 18 перемог, нуль поразок і 10 нокаутів. Якщо промоутерська компанія Sampson Boxing зацікавлена, то нехай зв'яжеться особисто зі мною,

– написав Шелестюк.