Слідом за Бернлі: Шеффілд Юнайтед став другою командою, яка підвищилась в АПЛ
Команда Пола Хекінботтома здолала Вест Бромвіч та гарантувала собі повернення в елітний дивізіон чемпіонату Англії. "Клинки" вилетіли з АПЛ у 2021 році.
Шеффілд Юнайтед йде на підвищення
В другому дивізіоні чемпіонаті Англії наближається до завершення основна стадія турніру. За регламентом перші два місця напряму вийдуть в АПЛ, пише 24 канал.
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Першою такою командою став Бернлі. Команда під керівництвом Венсана Компані повернулась в еліту всього за сезон. А за два тури до фінішу стала відома другий клуб, який отримає підвищення у класі.
Ним став Шеффілд Юнайтед. "Клинки" випереджали третій Лутон на чотири бали, але мали гру в запасі проти Вест Бромвіча. "Дрозди" у свою чергу претендують на місце в топ-6, що дасть право поборотись за третю путівку в АПЛ.
Тим не менш, підопічні Хекінботтома без особливих проблем подолали ВБА, забивши два голи після перерви. Це дозволило Шеффілду гарантувати собі другу сходинку.
Шлях Шеффілд Юнайтед до повернення в АПЛ
"Клинки" вилетіли з АПЛ у 2021 році, після чого замінили Славішу Йокановича на Пола Хекінботтома. Минулого сезону команда посіла 5 місце в Чемпіоншипі, але у плей-офф поступилась Ноттінгем Форест.
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За свою історію Шеффілд Юнайтед вигравав чемпіонат Англії лише раз – аж у 1898 році. Крім того, на рахунку "клинків" чотири Кубки Англії, але всі вони були виграні до 1925 року.
Третя путівка в АПЛ визначиться не раніше кінця травня. Команди, що посядуть місця з третього по шосте, зіграють у плей-офф за підвищення. Серед цього квартету точно будуть Лутон та Міддлсбро, тоді як на останні два місця претендують аж 9 команд.
Турнірна таблиця Чемпіоншипа за два тури до фінішу:
- БЕРНЛІ – 95
- ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД – 85 (1 матч в запасі)
- Лутон – 78
- Міддлсбро – 74
- Ковентрі – 66
- Сандерленд – 65
- Міллуолл – 65
- Блекберн – 65
- Вест Бромвіч – 63
- Престон – 63
- Норвіч – 62
- Суонсі – 62
- Вотфорд – 59