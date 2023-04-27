Шеффилд Юнайтед идет на повышение

Во втором дивизионе чемпионате Англии близится к завершению основная стадия турнира. По регламенту первые два места напрямую выйдут в АПЛ, пишет 24 канал.

По теме Бернли под руководством эксзвезды Манчестер Сити досрочно оформил путевку в АПЛ

Первой такой командой стал Бернли. Команда под руководством Венсана Компани вернулась в элиту всего за сезон. А за два тура до финиша стал известен второй клуб, который получит повышение в классе.

Им стал Шеффилд Юнайтед. Клинки опережали третий Лутон на четыре балла, но имели игру в запасе против Вест Бромвича. "Дрозды" в свою очередь претендуют на место в топ-6, что даст право побороться за третью путевку в АПЛ.

Тем не менее, подопечные Хекинботтома без особых проблем преодолели ВБА, забив два гола после перерыва. Это позволило Шеффилду гарантировать себе второе место.

Путь Шеффилд Юнайтед к возвращению в АПЛ

"Клинки" вылетели из АПЛ в 2021 году, после чего заменили Славишу Йокановича на Пола Хекинботтома. В прошлом сезоне команда заняла 5 место в Чемпионшипе, но в плей-офф уступила Ноттингем Форест.

Читайте также Конец чемпионским амбициям: Манчестер Сити раздавил Арсенал в решающем поединке – видео

За свою историю Шеффилд Юнайтед выигрывал чемпионат Англии только раз – только в 1898 году. Кроме того, на счету "клинков" четыре Кубка Англии, но все они были выиграны до 1925 года.

Третья путевка в АПЛ определится не раньше конца мая. Команды, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за повышение. Среди этого квартета точно будут Лутон и Миддлсбро, тогда как на последние два места претендуют 9 команд.

Турнирная таблица Чемпионшипа за два тура до финиша: