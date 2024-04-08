"Можливо, ця група футболістів недостатньо зріла": тренер Челсі про чергову втрату балів

В понеділок, 7 квітня, відбувся матч 32-го туру АПЛ Шеффілд Юнайтед – Челсі. Поєдинок закінчився нічиєю (2:2).

Челсі розпочали матч з голом Тьягу Сілви на 11-й хвилині, але гравці Шеффілд Юнайтед зрівняли рахунок ще до перерви завдяки голу Богла. Після перерви "сині" знову вийшли вперед, проте противник не здався і в компенсований час забив ще один м'яч.

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Причини втрати очок для Челсі

Маурісіо Почеттіно під час пресконференції прокоментував результат матчу Шеффілд Юнайтед – Челсі. Він розповів про можливі мотиви нічийного результату.

Почеттіно зазначив, що гравці втомились, однак це не виправдання тому, щоб не виграти.

Вони звичайно, можуть втомитись, і саме тому у нас є неймовірний тренувальний центр, який надає все, що треба. Але тоді це про те, щоб бути конкурентоспроможним, і, можливо, я занадто багато повторюю, але дивлячись футбол у 52 роки ти швидко відзначаєш, чи готова команда до конкуренції, чи ні. Можливо, ця група футболістів недостатньо зріла, щоб грати кожні три дні,

– заявив головний тренер Челсі.

Український вінгер Михайло Мудрик вийшов на заміну на 82-й хвилині. Він виконав 2 навіси, але жоден з них не досяг цілі. В результаті Мудрик отримав оцінку 6.5 від Sofascore.

Наразі Челсі посідає 9 місце в турнірній таблиці АПЛ, здобувши 44 очки. Наступний матч команда Мудрика зіграє з Евертоном, в якому грає українець Віталій Миколенко. Поєдинок відбудеться 15 квітня о 22:00.