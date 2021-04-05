Шедевр Яремчука претендує на звання найкращого гола Генту: відео

Джерело:ФК Гент
Бельгійський Гент опублікував список претендентів на звання автора найкращого голу клубу в березні. У списку номінантів опинився український форвард Роман Яремчук.
Пресслужба Гента виділила м'яч українця у ворота Остенде, який у підсумку виявився переможним. Форвард збірної України тоді отримав пас із глибини та холоднокровно перекинув голкіпера.
Дивіться також Яремчук не забив пенальті – Гент програв ключовий матч Стандарду: відео
Претенденти на звання найкращого голу Гента в березні