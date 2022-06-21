Шедевр Маліновського у ворота Ювентуса потрапив у топ-20 найкращих голів Серії А: потужне відео

Футбольний сезон в елітних лігах пішов на перерву. Італійська Серія А обрала топ-30 найкращий голів сезону-2021/2022, не обійшлось без українського легіонера Аталанти.

Без Маліни не обійшлось

У сезоні-2021/2022 Руслан Маліновський забив 10 голів, один із яких потрапив у список найкращих в італійській лізі. Відзначили м'яч українського півзахисника Аталанти у ворота Ювентуса, повідомляє 24 канал.

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Маліновський посів 19-те місце серед 30-ти найкращий авторів голів. Руслан поклав красивий гол після розіграші штрафного з дальньої відстані. Ремо Фройлер скинув п'яткою під удар українцю, який своєю чарівною лівою зарядив повз голкіпера італійського гранда.

Воротар туринців не зміг дотягнутись до м'яча після ідеального пострілу від півзахисника бергамівців.

Цим голом українець відкрив рахунок у домашньому матчі. На жаль, Аталанта не змогла дотримати переможний результат. Вже у компенсований до поєдинку час Ювентус вирвав нічию 1:1.

Ще один одноклубник Маліновського потрапив у цей рейтинг – Луїс Муріель.

Автором найкращого голу визнали Тео Ернандеса. Лівий захисник Мілана протягнув м'яч із власного штрафного до карного майданчика суперника, обіграв декількох опікунів та легко переграв якраз голкіпера Аталанти.

Відео топ-30 найкращих голів Серії А сезону-2021/2022 (м'яч Маліновського з 5:50)

Статистика Маліновського у сезоні, що минув