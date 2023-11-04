Залишив свої ворота "на замку": Трубін допоміг Бенфіці здобути чергову перемогу у сезоні

Бенфіка здобула свою 8-му перемогу у поточному сезоні ліги Португалії-2023/2024. У рамках 10-го туру перед "орлами" не встояв Шавіш.

Анатолій Трубін вийшов у старті Бенфіки та провів свій черговий "сухий" поєдинок. Щоправда, у першому таймі жодна з команд так і не забила. А ось у другому таймі м'яч двічі побував у володіннях Шавіша, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога "орлів"

Перший гол у зустрічі був забитий на 59-й хвилині після удару Аурснеса.

Лише в останні 10 хвилин основного часу Бенфіка подвоїла свою перевагу у рахунку до 0:2. Сталось це після того, як "орли" заробили пенальті, яке взявся виконувати Жоау Маріо.

Вже на останній 90-й хвилині зустрічі Муса забив третій гол гостей, але суддя скасував його через офсайд.

Трубін залишив свої володіння "на замку". Адже суперник за весь матч завдав 8 ударів і то усі були повз його ворота. Для Анатолія він став 5-м "сухим" із 10-ти зіграних поєдинків.

Бенфіка після 10-ти турів очолює турнірну таблицю португальської ліги, набравши 25 очок. Шавіш із 7 балами йде 15-м серед 18-ти клубів. Вже колишній суперник "орлів" продовжує йти поруч із зоною вильоту у Лігу 2.