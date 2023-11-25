Менталітет переможця: легенда Динамо вдруге поспіль привів клуб до чемпіонства

У п'ятницю, 24 листопада, Пахтакор гостював на полі Сурхона у рамках передостаннього 25-го туру Суперліги Узбекистану. Команда Максима Шацьких здобула виїзну перемогу з рахунком 1:2.

Після цієї звитяги Пахтакор став недосяжним для найближчого конкурента Насафа, який йде другим у турнірній таблиці узбецької Суперліги. Відрив від суперника складає 6 балів за тур до кінця сезону, повідомляє 24 Канал.

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Шацьких продовжує запалювати

У команди Максима Шацьких в активі 53 бали. Натомість у найближчого суперника 47 набраних очок. Попереду у Пахтакора лише домашня гра проти Буньодкора (1 грудня).

Колишній футболіст київського Динамо вдруге поспіль привів Пахтакор до чемпіонства Узбекистану. Загалом для цієї іменитої команди чемпіонство-2023 стало вже 16-м у клубній історії.

Пахтакор – чемпіон Узбекистану: дивіться відео

Нагадаємо, що Шацький очолює узбецький клуб із 16 липня 2022-го року, коли підписав контракт із Пахтакором до кінця червня 2025-го. Вже у своєму першому сезоні привів команду до чемпіонства. На чолі команди провів вже 49 матчів.

Схоже, що Пахтакор не прогадав, коли запросив легенду київського Динамо на посаду головного тренера команди.

Попереду у клубу Шацьких також ще два матчі Ліги чемпіонів АФК проти Аль-Айна (28 листопада) та Аль-Фейха (5 грудня).