После этой победы Пахтакор стал недостижимым для ближайшего конкурента Насафа, который идет вторым в турнирной таблице узбекской Суперлиги. Отрыв от соперника составляет 6 баллов за тур до конца сезона, сообщает 24 Канал.
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Шацких продолжает зажигать
У команды Максима Шацких в активе 53 балла. Зато у ближайшего соперника 47 набранных очков. Впереди у Пахтакора только домашняя игра против Буньодкора (1 декабря).
Бывший футболист киевского Динамо второй раз подряд Пахтакор привел в чемпионство Узбекистана. В общей сложности для этой именитой команды чемпионство-2023 стало уже 16-м в клубной истории.
Пахтакор – чемпион Узбекистана: смотрите видео
Напомним, что Шацкий возглавляет узбекский клуб с 16 июля 2022 года, когда подписал контракт с Пахтакором до конца июня 2025-го. Уже в своем первом сезоне привел команду в чемпионство. Во главе команды провел уже 49 матчей.
Похоже, что Пахтакор не прогадал, пригласив легенду киевского Динамо на должность главного тренера команды.
Впереди у клуба Шацких еще два матча Лиги чемпионов АФК против Аль-Айна (28 ноября) и Аль-Фейха (5 декабря).