Такий звірський вчинок не залишився поза увагою українських спортсменів. Чимало з них виклалофотографії та відео з наслідками ракетного удару по Вінниці у своїх соцмережах, в черговий раз нагадуючи своїм підписникам, що росія – країна-терорист. Тож чимало постів було саме з тегом #russiastateofteerorism. Редакція 24 каналу зібрала реакції українських спортсменів.

Важливо Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня

Станом на 15:55 14 липня було відомо, що внаслідок ракетного удару загинуло 20 людей, серед них і троє дітей. Близько 90 осіб звернулися за медичною допомогою до медиків. 52 людини (в тому числі 3 дитини) госпіталізовано, з них 34 людини у важкому стані.Триває пошук 46 людей, зв’язок з якими відсутній.

Також пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.

"рашистська мерзота кожного дня вбиває українців", – написала легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Щодня смерть, біль та руйнування! Горіти вам в пеклі, вбивці-рашисти", – написав футболіст Андрій Пятов.

Фехтувальниця Ольга Харлан виклала в себе сторіс, в якому поруч з фотографією загиблої дитини внаслідок обстрілу Вінниці, зібрано і коментарі росіян, як радіють цього приводу. "Просто залишу це тут… висновки вже давно зроблені..."

Футболіст Олександр Зінченко виклав відео наслідків ракетного обстрілу Вінниці, а також фото російського диктатора владіміра путіна. "Я сподіваюся, що ти здохнеш найбільш мучительною смертю, мерзота!".

Про те, що на росіян за це очікуватиме відплата, написав і футболіст Руслан Маліновський. "Ви, тварюки, відповісте за це!"

Реакція українських спортсменів на ракетні обстріли Вінниці 14 липня

Загалом чимало спортсменів відреагували на ракетний обстріл Вінниці, де загинули мирні мешканці міста. Серед низ і футболісти, легкоатлети, каратисти, тенісисти та багато інших.

Дивіться відео наслідків ракетного удару по Вінниці