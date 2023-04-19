Шапаренко повертається до тренувань в Динамо після жахливої травми в Лізі Європи: відео
Джерело:інстаграм Миколи Шапаренка
Київське Динамо отримає солідне підсилення по ходу другого кола УПЛ-2022/2023. На футбольне поле повертається Микола Шапаренко.
24-річний півзахисник нарешті зможе допомогти Динамо у поточному сезоні. Востаннє Микола Шапаренко виходив на футбольне поле ще 8 вересня 2022 року, коли якраз отримав травму у матчі ліги Європи проти турецького Фенербахче.
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Повернення лідера
У тому поєдинку Шапаренко провів 68 хвилин та був замінений через пошкодження. Динамо ж програло Фенербахче 2:1. Медичне обстеження показало, що у футболіста розрив хрестоподібної зв'язки коліна.
У сезоні-2022/2023 до травми Шапаренко встиг провести 18 поєдинків, у яких відзначився 2 асистами.
Сам футболіст 18 квітня поширив у своєму інстаграмі відео усього шляху свого повернення на футбольне поле.
Історія повернення Шапаренка: дивіться відео
За інформацією ПроФутбол Digital, Шапаренко повернеться до індивідуальних тренувань у Динамо вже через 7 днів. Про загальну групу мова поки що не йде. Миколі потрібно набрати спершу тренувальний тонус.
Цікаво, що ще у середині березня анонс повернення Миколи на поле зробив відомий коментатор Віктор Вацко.
- Контракт Шапаренка зі столичним клубом розрахований до кінця вересня 2025 року. До травми Микола був одним із лідерів "біло-синіх" на футбольному полі.
- Нагадаємо, що у структурі Динамо півзахисник виступає з 2015 року, коли перебрався ще тоді у Динамо-2, а вже у 2018-му доєднався до головної команди киян.