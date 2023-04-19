Шапаренко повертається до тренувань в Динамо після жахливої травми в Лізі Європи: відео

Київське Динамо отримає солідне підсилення по ходу другого кола УПЛ-2022/2023. На футбольне поле повертається Микола Шапаренко.

24-річний півзахисник нарешті зможе допомогти Динамо у поточному сезоні. Востаннє Микола Шапаренко виходив на футбольне поле ще 8 вересня 2022 року, коли якраз отримав травму у матчі ліги Європи проти турецького Фенербахче.

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Повернення лідера

У тому поєдинку Шапаренко провів 68 хвилин та був замінений через пошкодження. Динамо ж програло Фенербахче 2:1. Медичне обстеження показало, що у футболіста розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

У сезоні-2022/2023 до травми Шапаренко встиг провести 18 поєдинків, у яких відзначився 2 асистами.

Сам футболіст 18 квітня поширив у своєму інстаграмі відео усього шляху свого повернення на футбольне поле.

Історія повернення Шапаренка: дивіться відео

За інформацією ПроФутбол Digital, Шапаренко повернеться до індивідуальних тренувань у Динамо вже через 7 днів. Про загальну групу мова поки що не йде. Миколі потрібно набрати спершу тренувальний тонус.

Цікаво, що ще у середині березня анонс повернення Миколи на поле зробив відомий коментатор Віктор Вацко.

Контракт Шапаренка зі столичним клубом розрахований до кінця вересня 2025 року. До травми Микола був одним із лідерів "біло-синіх" на футбольному полі.

Нагадаємо, що у структурі Динамо півзахисник виступає з 2015 року, коли перебрався ще тоді у Динамо-2, а вже у 2018-му доєднався до головної команди киян.

До слова. Динамо за 21 зіграний матч набрало 40 очок та йде на 4-й позиції. А це лише на 3 бали менше, аніж має третя луганська Зоря.