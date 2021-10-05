Шапаренко отримав подарунок від збірної України на честь дня народження: фото
Джерело:УАФ
Микола Шапаренко 4 жовтня відсвяткував свій 23-й день народження. Лідер команди отримав подарунок на тренуванні з рук тренера Олександра Петракова.
Презент на пам'ять про 23-річчя
Часто футболісти святкують визначні дні разом із командою на зборах. Так сталось і цього разу. Вечірнє тренування 4 жовтня для української збірної розпочалось із приємностей. Олександр Петраков, який виконує обов'язки головного тренера "синьо-жовтих", вручив презент від команди.
Варте уваги Зінченко сам винен, що отримав травму, – гостра заява тренера збірної України Петракова
Микола Шапаренко отримав привітання від футболістів у традиційному колі та подарунок із рук наставника. Від імені команди керманич подарував імениннику футболку з автографами усіх партнерів та 23-м номером на спині. Саме стільки років виповнилося гравцеві 4 жовтня.
Лідер збірної та Динамо з посмішкою на обличчі прийняв подарунок та подякував усім за теплі слова. На цьому урочисті події завершились, команда приступила до роботи на футбольному полі.
Подарунок Шапаренку / Фото УАФ
- Вже 9 жовтня збірна України зіграє на виїзді проти Фінляндії, а вже 12 жовтня у Львові зіграє проти Боснії і Герцеговини. Обидва поєдинки відбудуться у рамках відбору чемпіонату світу-2022, який прийматиме Катар.
- "Синьо-жовті" втратили відразу декількох футболістів напередодні важливих поєдинків. Розташування команди вже покинули Денис Бойко, Віталій Буяльський та Віталій Миколенко.