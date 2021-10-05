Шапаренко отримав подарунок від збірної України на честь дня народження: фото

Микола Шапаренко 4 жовтня відсвяткував свій 23-й день народження. Лідер команди отримав подарунок на тренуванні з рук тренера Олександра Петракова.

Презент на пам'ять про 23-річчя

Часто футболісти святкують визначні дні разом із командою на зборах. Так сталось і цього разу. Вечірнє тренування 4 жовтня для української збірної розпочалось із приємностей. Олександр Петраков, який виконує обов'язки головного тренера "синьо-жовтих", вручив презент від команди.

Варте уваги Зінченко сам винен, що отримав травму, – гостра заява тренера збірної України Петракова

Микола Шапаренко отримав привітання від футболістів у традиційному колі та подарунок із рук наставника. Від імені команди керманич подарував імениннику футболку з автографами усіх партнерів та 23-м номером на спині. Саме стільки років виповнилося гравцеві 4 жовтня.

Лідер збірної та Динамо з посмішкою на обличчі прийняв подарунок та подякував усім за теплі слова. На цьому урочисті події завершились, команда приступила до роботи на футбольному полі.



Подарунок Шапаренку / Фото УАФ