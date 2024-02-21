"Шанси 50 на 50": тренер Шахтаря – про матч-відповідь проти Марселя

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Оранж Велодром".

22 лютого у Марселі на стадіоні "Оранж Велодром" відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому місцевий однойменний клуб прийматиме донецький Шахтар. За підсумками поєдинку визначиться володар путівки до 1/8 фіналу турніру.

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Тренер Шахтаря про матч проти Марселя

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич поділився очікуваннями від поєдинку. На його думку, після нічиї в Гамбурзі шанси команд на успіх рівні.

"Це буде цікавий матч, бо шанси 50 на 50, як були й в першому матчі. Грати на виїзді проти Марселя – це завжди складно. У мене був цей досвід два роки тому у півфіналі Ліги конференцій (з Феєноордом – прим.).

Я знаю, як шумно може бути на цьому стадіоні, скільки фанатів прийде. Однак грати у такій атмосфері та при такому тиску – це те, що дають такі матчі. Вони змінили тренера, тож, цілком можливо, що змінять й стиль гри. Це історія про адаптацію. Думаю, ми здатні підлаштуватися під будь-яку ситуацію", – сказав Пушич.

Перша зустріч Шахтаря та Марселя завершилась нічиєю з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.