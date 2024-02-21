22 февраля в Марселе на стадионе “Оранж Велодром” состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором местный одноименный клуб примет донецкий Шахтер. По итогам поединка определится обладатель путевки в 1/8 финала турнира.

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Тренер Шахтера о матче против Марселя

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился ожиданиями от поединка. По его мнению, после ничьи в Гамбурге шансы команд на успех равны.

"Это будет интересный матч, потому что шансы 50 на 50, как были и в первом матче. Играть на выезде против Марселя – это всегда сложно. У меня был этот опыт два года назад в полуфинале Лиги конференций (с Фейеноордом – прим.).

Я знаю, как шумно может быть на этом стадионе, сколько фанатов придет. Однако играть в такой атмосфере и при таком давлении – это то, что дают такие матчи. Они сменили тренера, поэтому, вполне возможно, что изменят и стиль игры. Это история об адаптации. Думаю, мы способны подстроиться под любую ситуацию", – сказал Пушич.

Важно. Первая встреча Шахтера и Марселя завершилась ничьей со счетом 2:2. Ответный матч состоится в четверг, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.