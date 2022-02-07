За інформацією офіційного сайту кулуб, у нього травма підколінного сухожилля.

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Медогляд у понеділок вранці показав, що Годфрі порвав підколінне сухожилля. 24-річний футболіст наразі проходить період реабілітації під наглядом медичного персоналу.

Що відомо про Годфрі