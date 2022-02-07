По информации официального сайта клуба, у него травма подколенного сухожилия.

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Медосмотр в понедельник утром показал, что Годфри порвал подколенное сухожилие. 24-летний футболист сейчас проходит период реабилитации под наблюдением медицинского персонала.

Что известно о Годфри