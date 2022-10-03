Шанс для Луніна: Куртуа пропустить гру Ліги чемпіонів проти Шахтаря

Головний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа нещодавно травмував спину. Голкіпер пропустив гру 8-го туру Ла Ліги Реал проти Осасуни, давши шанс українцю Андрію Луніну.

ЗМІ інформують, що Тібо Куртуа пропустить гру Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Тож у цьому матчі може зіграти Андрій Лунін. Для голкіпера збірної України це буде дебютний матч у ЛЧ.

До речі Лунін отримав за комірець від Осасуни у дебютному матчі сезону за Реал: відео пропущеного голу

Куртуа пропустить гру проти Шахтаря

Зазначають, що ціль Куртуа – бути готовим фізично на 100 відсотків до гри проти Барселони, яка відбудеться 16 жовтня.

У матчі з Осасуною, який відбувся 2 жовтня Андрій Лунін дебютував у новому сезоні Ла Ліги. На жаль, українець не проявив себе. "Вершкові" перервали переможну серію у Ла Лізі, гра закінчилася мировою – 1:1.

Першим забив Реал – на 42 хвилині Віні Джуніор потрапив з-за кордонів штрафного майданчика Осасуни. Однак через кілька хвилин після перерви команда з Памплони зрівняла - Кіке Гарсія пробив головою з центру штрафного майданчика.

Статистичний портал WhoScored поставив Луніну оцінку 5.9 – це найгірший показник у команді.

Реал після мирової з 19 очками йде на другій позиції у Ла Лізі. Осасуна з 13 пунктами посідає 6-те місце.

Матч Реал – Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22.00.