Шамани зробили диво чи звичайна повага: Мане потрапив у заявку Сенегалу на ЧС-2022
Джерело:твітер збірної Сенегалу
Сенегал визначилась із остаточною заявкою команди на чемпіонат світу-2022. Уболівальники збірної отримали головну відповідь на запитання: "Чи поїде у Катар зірковий вінгер Садіо Мане?".
У заявку увійшло 26 футболістів, серед яких є топові лідери сенегальської збірної: Едуар Менді, Каліду Кулібалі, Абду Діалло та інші. Також місце у списку тих, хто поїде у Катар знайшлось Садіо Мане, який травмувався у матчі Баварія – Вердер.
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Сенегал не втрачає надію
ЗМІ повідомляли, що у вінгера проблеми із сухожиллям. Представники збірної Сенегалу були стурбовані таким пошкодженням свого лідера.
Генеральна секретарка ФІФА Фатма Самура, як народилась у Сенегалі, раніше розповідала, що збірна буде звертатись до місцевих шаманів, які повинні поставити Мане на ноги.
Наразі невідомо, чи зможе Садіо вийти на футбольне поле у Катарі. Не виключено, що Мане просидить ЧС-2022 на лаві запасних.
Раніше була інформація, що зірковий вінгер Баварії навіть із травмою потрапить у заявку Сенегалу на Мундіаль.
Заявка збірної Сенегалу на ЧС-2022 / Фото з твітеру національної команди
Календар матчів групового раунду для Сенегалу
- 21 листопада. Сенегал – Нідерланди
- 25 листопада. Катар – Сенегал
- 29 листопада. Еквадор – Сенегал