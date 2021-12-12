Шалений камбек Колоса завдав Минаю болючої поразки: Селезньов знову не забив – відеоогляд

Минай 12 грудня зіграв на виїзді проти Колоса. Клуб із Ковалівки уникнув поразки та вирвав перемогу.

Колос – Минай 2:1

Голи: Мілько, 88 (п), Чорноморець, 90 – Вишневський, 11

Вже на початку матчу Колос заробив право на перспективний штрафний. Але удар Лисенка взяла на себе стінка з футболістів, яку вибудував голкіпер Минаю.

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Гостям вдалось забити швидкий гол. Месхі віддав передачу у воротарський, її адресатом став Вишневський, який розстріляв ворота суперника – 0:1. Воротар не мав жодних шансів парирувати постріл.

Багато боротьби було на футбольному полі. У середині тайму господарі могли зрівняти цифри на табло. Лисенко пробив головою, але воротар впевнено забрав м'яч до рук.

Наприкінці першої 45-хвилинки господарі завалили суперника кутовими. Стандарти не принесли потрібного результату та не стали результативними.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку гостей – 0:1.

Відеоогляд найкращих моментів першого тайму

Селезньов вийшов на поле, але не забив

На початку другого тайму Месхі в один дотик завдав удару у сторону воріт суперника – м'яч пролетів поруч із дев'яткою володінь клубу із Ковалівки.

Сітчінава став на ногу захиснику Минаю. Футболісти Минаю апелювали до головного арбітра, щоб той показав форварду Колоса картку. Але цей епізод стався вже за межами поля, тому "гірчичника" нападник не побачив.

Не виходило дійти до воріт, тому футболісти Колоса наважувались на дальні удари. Ільїн пробив з меж штрафного – м'яч полетів прямо у руки воротаря. Вже через декілька хвилин знову Ільїн загрожував воротам суперника. Знову голкіпер став переможцем у цій дуелі.

Волинець витягнув дуже непростий удар Кулієва. Це був сейв матчу станом на 76-ту хвилину зустрічі.

Спекотна кінцівка

Наприкінці зустрічі м'яч влучив у руку Векляку – суддя призначив пенальті у ворота Минаю. До позначки підійшов Мілько та зрівняв рахунок – 1:1.

На останній хвилині основного часу Колос вигриз перемогу після голу Чорноморця – 2:1