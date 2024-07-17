"Найлегший вечір у моєму житті": американський боксер про можливий бій з Ломаченком

Американський боксер Шакур Стівенсон знову висловився у соцмережах про українського чемпіона Василя Ломаченка. Спортсмен зухвало поставився до українця.

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон прокоментував чому українець не обрав битись з ним. Також боксер зазначив, що Ломаченко гарний боєць і визнає його заслуги.

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Шакур про Ломаченко

Американець вважає, що він може здобути у очній зустрічі з українським боксером легку перемогу. Нещодавно Шакур за рішенням суддів переміг у Нью-Джерсі Артема Арутюняна.

Це був би найлегший бій у моєму житті. Це ніби відібрати цукерку у дитини. Він знає це, тому і вибрав Камбососа. Однак він один із великих бійців, я висловлю йому повагу,

– заявив Стівенсон.

Нагадаємо, що 12 травня Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг австралійця Камбососа. Український боксер виборов два титули IBO та IBF у легкій вазі.

Повідомляють, що представники Ломаченка та Джервонти Девіса ведуть переговори на рахунок можливого бою. Поєдинок може відбутись в листопаді 2024 року.