"Для них Лома – бог": чемпіон світу обурився своїм місцем в рейтингу боксерів

Американський боксер Шакур Стівенсон вже кілька разів намагався викликати на бій Василя Ломаченка. Однак кожного разу чув відмову від представників колишнього чемпіона світу у трьох вагових дивізіонах.

Нещодавно авторитетне видання ESPN опублікувало оновлений рейтинг. Українського боксера Василя Ломаченка експерти поставили на 1 місце у легкому дивізіоні, а Стівенсона – на третє.

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Це дуже обурило чемпіона WBC Шакура Стівенсона. Американець ще жодного разу не зазнавав поразок у своїй кар'єрі.

На думку "Безстрашного", Ломаченко уникає зустрічі з ним, а тому його постійно визнають кращим.

Для них Лома – Бог, але чувак навіть не поб'ється зі мною. Вони не можуть вигадувати це лайно,

– написав Стівенсон у своєму твіттері.