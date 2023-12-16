"Для них Лома – бог": чемпіон світу обурився своїм місцем в рейтингу боксерів
Джерело:Твіттер Шакура Стівенсона
Американський боксер Шакур Стівенсон вже кілька разів намагався викликати на бій Василя Ломаченка. Однак кожного разу чув відмову від представників колишнього чемпіона світу у трьох вагових дивізіонах.
Нещодавно авторитетне видання ESPN опублікувало оновлений рейтинг. Українського боксера Василя Ломаченка експерти поставили на 1 місце у легкому дивізіоні, а Стівенсона – на третє.
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Це дуже обурило чемпіона WBC Шакура Стівенсона. Американець ще жодного разу не зазнавав поразок у своїй кар'єрі.
На думку "Безстрашного", Ломаченко уникає зустрічі з ним, а тому його постійно визнають кращим.
Для них Лома – Бог, але чувак навіть не поб'ється зі мною. Вони не можуть вигадувати це лайно,
– написав Стівенсон у своєму твіттері.
- Нагадаємо, що Василь Ломаченко свій останній бій провів у травні 2023 року проти абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні. Американський боксер здобув досить суперечливу перемогу.
- Після цього Хейні змінив вагову категорію та звільнив чемпіонські пояси.
- Титул WBC дістався Стівенону, а WBA – Джервонті Девісу. Натомість за пояс IBF поборються Василь Ломаченко та Джордж Камбосос.