Проміняла Піке на зірку НБА: хто став новим обранцем співачки Шакіри

Після розриву стосунків з екскапітаном Барселони Жераром Піке колумбійська співачка Шакіра знайшла йому заміну. ЗМІ приписують нові романтичні стосунки володарки 10 Греммі з гравцем Маямі Хіт Джиммі Батлером.

Зіркову пару помітили вже на кількох побаченнях. Ймовірний роман Шакіри розпочався майже через рік після того, як вона розлучилася з Піке.

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Новий роман Шакіри

46-річну співачку не бентежить велика різниця у віці з зіркою НБА, якому виповнилося 33 роки. Шакіра продовжує зустрічатися з Батлером, проводячи в його компанії вільний час.

"Джиммі змушує Шакіру посміхатися, вона почувається щасливою, проводячи з ним час. Вони знайомі зовсім недовго і зовсім недавно почали стежити один за одним на соціальних мережах", – йдеться у повідомленні інсайдера.

Зазначимо, що у травні Шакіра разом з двома синами переїхала до Маямі. Тоді ж співачка відвідала гру Маямі Хіт, за який грає Батлер. А баскетболіст поставив "вподобайку" під її виступом, який вона опублікувала в Instagram. До речі, діти Шакіри є шанувальниками спортсмена.

, що Шакіра та 36-річний Піке розлучилися у червні 2022 року після понад 10 років спільного життя. У пари є двоє синів: 9-річний Мілан і 7-річний Саша. Проте навіть діти не врятували їхні стосунки.