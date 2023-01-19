Детектив від Шакіри: як співачка розкрила зраду Піке за звичайною банкою

Розрив між колумбійською співачкою Шакірою та іспанським футболістом Піке набирає обертів. Цього разу вилізли чутки про те, як Шакіра здогадалсь про зраду.

Колумбійська співачка вирішила продемонструвати свої детективні рішення сповна. Аби дізнатись про невірність Піке їй знадобилася лише банка з варенням.

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Коли Шакіра повернулася з подорожі, вона побачила у холодильнику відкриту банку з полуничним варенням. Ніби нічого особливого, але співачка відразу кинулась у роздуми. Діло в тім, що ні Піке, ні діти пари не полюблять їсти полуничне варення. Саме таким чином Шакіра і дізналась, що у будинку подумав хтось сторонній. Також раніше в інтернеті гуляли фото, які підтверджували перебування коханки Піке у його будинку ще до розриву з Шакірою.

Образа Шакіри вилилась у новій пісні співачки