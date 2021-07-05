Докурилася: фаворитка Олімпіади Ша'Керрі Річардсон пропустить Ігри в Токіо через марихуану

Фаворитка Олімпіади американська бігунка Ша'Керрі Річардсон пропустить Ігри-2020. 21-річна спортсменка відсторонена за вживання марихуани.

Річардсон здала позитивний допінг-тест

Американку дискваліфікована на місяць за вживання марихуани. Вона гарантовано пропустить Олімпійські ігри в Токіо.

Варте уваги Даяну Ястремську офіційно виправдали у вживанні допінгу

Пресслужба антидопінгового агентства США (USADA) повідомила, що 21-річна спортсменка погодилася з покаранням.

Річардсон здала позитивний допінг-тест 19 червня під час відбіркових змагань збірної США.

Американка була фавориткою Ігор у Токіо

Ша'Каррі виграла національний відбір з результатом 10,86 секунди. У півфіналі американка продемонструвала час 10,64.

До слова, Олімпійським рекордом є час 10,62, який встановила американка Флоренс Гріффіт-Джойнер ще у 1988 році.

Однак всі результати Річардсон в олімпійській кваліфікації анульовані через допінг.

Річардсон: Це сталося востаннє

Дівчина визнала свою вину. Якщо вірити бігунці, то вона вирішила зняти стрес марихуаною, адже за тиждень до старту у неї померла мама.

"Я хочу взяти на себе відповідальність за свої дії. Я розуміла, що робила і що мені цього робити не слід, але все ж я прийняла таке рішення. Я не виправдовуюсь і не шукаю співчуття. Не судіть мене, тому що я така ж людина, як і всі, просто бігаю трохи швидше.

Я не знала, як контролювати свої емоції і як впоратися з проблемами. Я прошу вибачення, якщо підвела вас, друзі... А я підвела. Але це сталося востаннє. Мені 21 рік, я ще дуже молода, попереду багато змагань. У мене багато сил, і всі результати приходять до мене природним чином, без стероїдів або чогось ще", – цитує дівчину ESPN.