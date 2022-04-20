У Шахтарі розповіли, скільки зібрали грошей для України за гру проти Олімпіакоса

Своє благодійне турне Шахтар розпочав грою проти Олімпіакоса. Поєдинок відбувся у Греції.

Палкін: Ці меседжі спрямовані на те, щоб швидше завершити війну

На жаль, зустріч закінчилась мінімальною поразкою Шахтаря (1:0). Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів про благодійні матчі та їх мету для України.

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За його словами, головною ціллю таких ігор є висвітлення кривавої війни в Україні, яку розв'язала Росія. Палкін зауважив, що у кожному матчі донеччани роблять якусь акцію, яка привертає увагу світу.

Гендиректор Шахтаря розповів, скільки "гірникам" вдалось зібрати за перший матч у Греції проти Олімпіакоса. Донецькому клубу вдалось виручити понад 100 тисяч євро. За ці кошти клуб закупив військові аптечки.

Палкін пообіцяв. що найближчим часом будуть нові цифри за підсумками матчів проти Легії та Фенербахче.

Ці меседжі спрямовані на те, щоб швидше завершити війну. Це основна мета нашого турне. Ну і, звичайно, зібрати гроші, щоб допомагати армії, нашому народу. Ось такі дві основні ідеї. Я вважаю, що це у нас добре виходить. На сьогодні у нас є цифри щодо Олімпіакоса. Ми там зібрали 102 тисячі євро. По матчах, які були в Польщі та з Фенербахче, нічого ще не відомо, але найближчими днями мають бути підрахунки й ми дізнаємося,

– сказав генеральний директор "гірників".

Нагадаємо, що перед поєдинком проти Олімпіакоса донеччани зробили зворушливу акцію. На трибунах були розміщені іграшки, їх кількість була такою, скільки життів дітей на момент гри забрала війна.