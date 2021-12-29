У Шахтарі обрали найкращого футболіста року

Донецький Шахтар оприлюднив підсумки опитування, за результатами якого було визначено найкращого футболіста 2021 року. На це звання претендували футболісти, які протягом року визнавалися найкращими гравцями місяця.

Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем клубу в 2021 році за версією вболівальників. В опитуванні взяли участь 11 455 уболівальників. Мудрик набрав 3018 голосів і випередив Тараса Степаненка (2448) та Марлоса (1784).

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Також в опитуванні брали участь Манор Соломон, Анатолій Трубін, Лассіна Траоре та Андрій Пятов.

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