У Шахтарі обрали найкращого футболіста року
29 грудня 2021 , 19:15Читать новость на русском
Джерело:ФК Шахтар
Донецький Шахтар оприлюднив підсумки опитування, за результатами якого було визначено найкращого футболіста 2021 року. На це звання претендували футболісти, які протягом року визнавалися найкращими гравцями місяця.
Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем клубу в 2021 році за версією вболівальників. В опитуванні взяли участь 11 455 уболівальників. Мудрик набрав 3018 голосів і випередив Тараса Степаненка (2448) та Марлоса (1784).
До слова Рік чи півтора тому попросив би Шахтар відпустити мене, – Мудрик про свій трансфер в АПЛ
Також в опитуванні брали участь Манор Соломон, Анатолій Трубін, Лассіна Траоре та Андрій Пятов.
Мудрика хоче придбати клуб АПЛ
- Англійський Брентфорд зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу хавбека Михайла Мудрика.
- Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раніше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.
- Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах за Шахтар. Уболівальники визнавали 20-річного вінгера найкращим гравцем донецької команди у листопаді та грудні.