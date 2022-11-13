Не скористались осічкою лідера: Шахтар не зміг здолати Зорю у яскравому матчі – відео голів

Підопічні Ігора Йовічевіча не змогли зламати опір Зорі та розписали результативну нічию з луганцями. Героєм Зорі став вихованець Шахтаря Ігор Кірюханцев, який записав на свій рахунок гол та асист.

Шахтар – Зоря 2:2

Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 – Кірюханцев, 45, Булеца, 46.

На неділю в чемпіонаті України з футболу винесені аж п'ять поєдинків 13 туру. Центральним з них була зустріч Шахтаря та Зорі на "Арені Львів", пише 24 канал.

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Команди йшли на 2-3 місцях, тому вважаються конкурентами за місце в Лізі чемпіонів. До того ж Зорю очолює Патрік ван Леувен, який довгий час очолював академію донеччан.

Йовічевіч виставив бойовий склад на гру з луганцями і вже на 13 хвилині "гірники" відкрили рахунок. Після кутового Траоре скинув на Бондаренка, який впритул розстріляв ворота Мацапури.

Проте Зоря зібралась і змогла достойно відповісти супернику. Спочатку перед перервою рахунок зрівняв Кірюханцев, який замкнув навіс Данченка з фланга та забив своїй рідній команді.

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А вже на початку другого тайму гості вийшли вперед. Тут вже Ігор виступив асистентом, після його пасу Булеца наніс точний постріл. Після цього вже Шахтар включився і зрівняв рахунок на 64 хвилині.

Мудрик пронісся по флангу, зміцнився до майданчика і прострілив на Бондаря. Валерій з другої спроби наніс точний удар. У кінцівці гри донеччани намагались вирвати перемогу, однак і суперник створював моменти в контратаці.

У підсумку фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Шахтар не зміг скористатися осічкою Дніпра-1 та залишився у п'яти балах від лідера, маючи матч в запасі. Зоря ж залишається третьою, відстань від донеччан становить чотири очки.

Відеоогляд матчу Шахтар – Зоря: