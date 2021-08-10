Шахтар зіграє з французьким Монако у плей-офф Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар після того, як переміг Генк у 3 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, дізнався суперника по стадії плей-офф. "Гірники" зіграють з французьким Монако.

Монако вибив Спарту Прагу

Монако, як і Шахтар, стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів у 3 раунді кваліфікації. За сумою двох матчів "монегаски" пройшли чеську Спарту Прагу.

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Спершу Монако переміг чехів на виїзді (2:0), після чого здобув перемогу з рахунком 3:1 вдома.

Дата матчів плей-офф

У минулому сезоні французької Ліги 1 підопічні Ніко Ковача посіли 3 місце. Чемпіону Франції Ліллю "монегаски" програли 5 очок.

Перший матч у парі Монако – Шахтар має відбутися на полі французького клубу – 17 або 18 серпня. Матч-відповідь відбудеться на полі Шахтаря 24 або 25 серпня.

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