Шахтар зіграв внічию з Лудогорцем, пропустивши двічі за дві хвилини: відео

Донецький Шахтар зіграв другий матч на турецьких зборах. Як і перша гра, ця теж закінчилася внічию.

Суперником Шахтаря у другому матчі був болгарський Лудогорець. Але обіграти суперника не вдалося.

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До 58-ї хвилини Шахтар був попереду з рахунком 2:0. Вже на 5-й хвилині відзначився Манор Соломон. А на 55-й хвилині забив і Євген Коноплянка, який вийшов на заміну по перерві.

Та Лудогорець зумів зрівняти рахунок, двічі забивши за дві хвилини матчу. На 58-й хвилині забив Ікоко, а вже на 60-й хвилині відзначився Каулі.

Матч так і закінчився внічию 2:2. Це друга гра на зборах для Шахтаря. І друге "гірники" грають внічию. В першому матчі команда лише в компенсований арбітром час врятувалася від поразки у матчі з польським Лехом з Познані. Гол на 90+1 хвилині забив Коваленко з пенальті.

Відеоогляд матчу