Боротьба за золото загострюється: Шахтар не зміг переграти Чорноморець в Одесі – відео голів

Підопічні Ігора Йовічевіча забили два красивих голи у першому таймі, але при цьому дали супернику також забивати. Осічка дозволила Дніпру-1 та Зорі наблизитись до "гірників".

Чорноморець – Шахтар 2:2

Голи: Путря, 7 (пен), Салюк, 40 – Криськів, 1, Гочолейшвілі, 18.

В чемпіонаті України підійшов до завершення 19 тур УПЛ. На неділю були винесені ігри лідерів, в тому числі Шахтаря. Підопічні Йовічевіча відправились до Одеси на гру з Чорноморцем, пише 24 канал.

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"Гірники" вже вилетіли з єврокубків, тому тепер можуть сконцентруватися на чемпіонаті. Перемога в УПЛ з високою долею ймовірності забезпечить нашому чемпіону місце в групі Ліги чемпіонів.

Ударний перший тайм

У грі з Чорноморцем донеччани почали з місця в кар'єр і відкрили рахунок вже на першій хвилині. Криськів відважився на постріл з дальньої відстані і м'яч залетів точно у "дев'ятку" воріт Непогодова.

Шахтар на куражі помчав розвивати свій успіх, але досить швидко отримав пенальті у свої ворота. Після подачі кутового Назарина зіграв рукою. З позначки точно пробив Путря.

Чорноморець дає відсіч

Такий жвавий старт лише додав азарту обидвом командам, які забили ще по разу до перерви. Спочатку в середині тайму голом-красенем відзначився Гіоргі Гочолейшвілі.

Зимовий новачок Шахтаря красивим фінтом пройшов опонента і увійшов у карний майданчик суперника, після чого ефектно і влучно вистрілив у ближній кут воріт. Чорноморець забив у відповідь всього за хвилину, але гол Алефіренка скасували після VAR через офсайд.

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Однак одесити не опустили руки і зрівняли рахунок ще до перерви. Після кутового Демченко виконав скидання на Салюка і захисник у метушні встиг проштовхнути м'яча у ворота.

Осічка Шахтаря та поновлення чемпіонської інтриги

У другому таймі Чорноморець очікувано заспокоїв гру, відійшовши в оборону. Атаки Шахтаря носили масовий характер, але серйозної небезпеки для воріт Непогодова було мало.

Натомість одесити навіть могли вирвати перемогу, коли Алефіренка вивели сам-на-сам із Трубіним на 78 хвилині. Втім кіпер гостей відбив як перший удар Данила, так і добивання від нього.

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Таким чином Шахтар вперше з листопада втрачає очки в УПЛ та загострює інтригу в боротьбі за чемпіонство. Дніпро-1 тепер розташований в одному балі позаду. Ба більше, Зоря теж підібралась до донеччан

Відстань – три очки, але луганці зіграли на матч більше. Чорноморець же продовжує боротьбу за виживання. Завдяки цій нічиїй одесити залишаються на 11 місці, але зона перехідних матчів всього в одному балі позаду.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Шахтар: