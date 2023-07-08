Результативний старт ван Леувена: Шахтар видав феєричний матч проти команди з Нідерландів

Донеччани провели перший спаринг на літніх зборах під керівництвом нового тренера. Команда розписала результативну нічию із АЗ.

Тиждень тому Шахтар оголомив про призначення нового тренера. Замість Ігора Йовічевіча новим коучем став Патрік ван Леувен, який керував Зорею.

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"Гірники" вже розпочали передсезонний збір у Нідерландах і відіграли перший товариський матч. Суперником став АЗ Алкмаар, що посів четверте місце у Ередівізі.

Гра видалась дуже результативною. Обидві команди сумарно забили шість голів, розписавши нічию 3:3. В основі "гірників" вийшли в основному гравці ротації, хоча серед них були і гравці національної збірної Зубков та Конопля.

Вже на 17-ій хвилині Олександр забив перший гол під керівництвом ван Леувена після помилки кіпера. Проте він лише зрівняв рахунок, адже перед цим АЗ відкрив рахунок.

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Відео голу Зубкова:

На початку другого тайму команди знову обмінялись голами. У складі Шахтаря забив Бондар головою після подачі зі штрафного. На цьому клуби не зупинились і забили ще по одному м'ячу.

Як забивав Бондар:

Спочатку ван Боммел вивів голандців вперед, але нічию для українців вирвав Келсі, який реалізував вихід сам-на-сам. Таким чином ван Леувен починає шлях в Шахтарі з мирової.

Келсі вирвав нічию:

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Наступний товариський матч донеччани проведуть 13 липня проти грецького АЕКа. Також перед стартом УПЛ "гірники" зіграють з Дордрехтом (16 липня), Аяксом (19 липня) та Гентом (22 липня).