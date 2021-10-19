Шахтар здобув вольову перемогу над Реалом в юнацькій Лізі чемпіонів

Юнацька команда донецького Шахтаря зуміла обіграти вдома однолітків з мадридського Реала в лізі чемпіонів. При цьому по ходу зустрічі "гірники" поступилися суперникам в рахунку.

Шахтар у першому матчі групового етапу юнацької Ліги чемпіонів розгромив на виїзді Шериф U-19. Але потім була поразка від Інтера U-19, яка відкинула їх на третє місце в групі. Повернутися на перше місце "помаранчево-чорним" вдалося завдяки перемозі над Реалом, які є чинними переможцями юнацької Ліги чемпіонів.

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Хоча саме гості відкрили рахунок в цьому матчі, коли Петер Гонсалес забив гол на 10-й хвилині.

Зрівняти рахунок вдалося Глущенку аж на 32-й хвилині. Та на 41-й хвилині Давід Гонсалес знову вивів "вершкових" вперед. При цьому перший раз він пробив у падінні через себе. Голкіпер Пузанков парирував цей удар, однак вінгер першим опинився на добиванні, відправивши м'яч у сітку воріт.

Та на перерву команди пішли за переваги Шахтаря. За хвилину після пропущеного голу Сігеєв випередив суперників у штрафному та зрівняв рахунок. А перед свистком на перерву Гулько вдало зіграв на підбиранні у штрафному, зблизька пробивши по воротах.

У другому таймі обидві команди обмінялися атаками, де кожна могла забивати голи. Але більше відзначитися в цьому матчі так нікому і не вдалося.

Шахтар U-19 перемагає та тимчасово повертається на перше місце в групі.

Відеоогляд матчу Шахтар U-19 – Реал U-19