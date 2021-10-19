Шахтер в первом матче группового этапа юношеской Лиги чемпионов разгромил на выезде Шериф U-19. Но затем было поражение от Интера U-19, который отбросил их на третье место в группе. Вернуться на первое место "оранжево-черным" удалось благодаря победе над Реалом, который является действующим победителем юношеской Лиги чемпионов.

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Хотя именно гости открыли счет в этом матче, когда Петер Гонсалес забил гол на 10-й минуте.

Сравнять счет удалось Глущенко аж на 32-й минуте. Но на 41-й минуте Давид Гонсалес снова вывел "сливочных" вперед. При этом первый раз он пробил в падении через себя. Голкипер Пузанков парировал этот удар, однако вингер первым оказался на добивании, отправив мяч в сетку ворот.

Но на перерыв команды ушли при преимуществе Шахтера. Через минуту после пропущенного гола Сигеев опередил соперников в штрафной и сравнял счет. А перед свистком на перерыв Гулько удачно сыграл на подборе в штрафной, вблизи пробив по воротам.

Во втором тайме обе команды обменялись атаками, где каждая могла забивать голы. Но больше отличиться в этом матче так никому и не удалось.

Шахтер U-19 побеждает и временно возвращается на первое место в группе.