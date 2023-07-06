Сядуть за круглий стіл зі "шпорами": Шахтар все ще сподівається заробити на трансфері Соломона

Після 24 лютого 2022 року донецький Шахтар втратив багато футболістів, яких довелося продавати за заниженою ціною або просто відпускати через рішення ФІФА, яка подумала про футболістів, але викрутила руки українським клубам. Наступною втратою "гірників" уже найближчим часом може стати Манор Соломон.

Ізраїльський футболіст, як і більшість легіонерів, після початку повномасштабного вторгнення покинув розташування Шахтаря завдяки дозволу ФІФА, який організація ввела для іноземців через війну в Україні, а згодом продовжила й на сезон-2023/2024. Таким чином півзахисник може залишити донецький клуб на правах вільного агента, адже його контракт закінчується наприкінці 2023 року.

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Сподівання на порядність Тоттенхема

Більше того, через нові правила ФІФА дозволила Соломону уже влітку залишити Шахтар, тобто "гірники" не отримають ані гривні за футболіста, який обійшовся їм свого часу в 6 мільйонів євро. Шахтар повідомляв, що піде до суду, якщо ізраїльтянин підпише контракт із Тоттенхемом уже цього літа. Наразі генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що сподівається на мирне вирішення ситуації навколо Манора Соломона, який близький до переходу в лондонський клуб на правах вільного агента.

Тоттенхем – авторитетний, шанований клуб з великою історією та величезною кількістю вболівальників в усьому світі. Ми впевнені, що керівництво Тоттенхема розуміє, що Шахтар вклав у трансфер Соломона значні кошти, які український клуб у нашому складному становищі просто не може собі дозволити втратити. Сподіваємося, що напередодні нашого товариського матчу ми зустрінемося з представниками Тоттенхема і в дусі доброї волі вирішимо питання питання Манора Соломона. Рішення має задовольнити обидві сторони,

– сказав Палкін.

Зазначається, що "Шпори" вже досягли усної домовленості з Соломоном і 6 липня ізраїльський вінгер має пройти медогляд для нового клубу.