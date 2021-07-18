Жіноча команда Шахтаря в своєму першому матчі в історії розгромила суперників з рахунком 16:0

У неділю, 18 липня, жіноча команда донецького Шахтаря зіграла перший з двох запланованих на зборі спарингів. Команда зустрічалася з київської Єдністю і здобула перемогу з рахунком 16:0.

Шахтар – Єдність 16:0

Це був перший матч в історії жіночої команди донецького клубу, а перший м'яч забила Вероніка Кожухар.

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Загалом у цьому матчі вона записала до свого активу шість голів, оформивши секста-трик.

Зазначимо, що у поєдинку використовувалися зворотні заміни. Також додамо, що футболістки грали у нещодавно представленій новій формі від Puma.

Жіноча команда Шахтаря продовжує готуватися до сезону. Перший офіційний матч "гірники" проведуть 15 серпня проти Багіри.

Шахтар – Єдність відео матчу