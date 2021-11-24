Шахтар вслід за Динамо вилетів із єврокубків

Поразка від Інтера у п'ятому турі групового раунду розвіяла усі надії Шахтаря на єврокубкову весну. Україна остаточно втратила двох представників у Лізі чемпіонів.

Шлях українських грандів завершений

Шахтар вилетів із єврокубків ще за тур до завершення групового раунду. Інтер знову став кривдником "гірників".

Більше про матч Інтер завдяки дублю Джеко відібрав у Шахтаря єврокубкову весну: відео голів

Цього разу "нерадзуррі" впевнено переграли суперника на домашньому полі з рахунком 2:0. Дублем відзначився нападник Едін Джеко.

Донецький Шахтар слідом за Динамо покинув єврокубки. Донеччани після п'ятого туру продовжують замикати групу D, маючи у своєму активі лише одне очко, яке здобули у першій грі з Інтером. Найближчий конкурент Шериф випереджає українців на 5 балів.

Перед останнім туром донецький клуб має у своєму доробку – нуль перемог, одну нічию та три поразки. А різниця забитих та пропущених складає – 1:11. Поки що єдиний гол у складі "гірників" забив Фернандо. Форвард відзначився у четвертому турі у воротах Реала.

Після перемоги лідерство у групі захопив Інтер, випереджаючи Реал лише на один пункт. Щоправда, "вершкові" ще не зіграли у цьому турі. На них чекає складний екзамен із Шерифом українського тренера Юрія Вернидуба.

Молдовський клуб із 6 пунктами йде третім.

Домашній матч проти Шерифа стане останнім для Шахтаря у єврокубках. Однак ця гра не матиме турнірного значення для "гірників".