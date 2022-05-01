Вийдуть на хорватський газон заради України

Черговий благодійний поєдинок донецький клуб зіграє у Хорватії. Початок матчу о 16:00. Переглянути пряму трансляцію зустрічі можна не виходячи з сайту 24 каналу.

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Для Шахтаря ця гра стане вже п'ятою у рамках турне на підтримку України. До цього "гірники" здобули дві перемоги (над Лехією та Антальяспором) та зазнали двох поразок (від Олімпіакоса та Фенербахче).

За три поєдинки донецька команда зібрала для українського народу вже 10,7 мільйона гривень.

Відзначимо, що перед усіма матчами Шахтар проводить зворушливі акції. Футболісти виходять у символічних футболках, які нагадують про війну в Україні, а на трибунах розміщені іграшки, які показують, скільки дітей загинуло від рук окупантів.

Шахтар – Хайдук: онлайн-трансляція матчу