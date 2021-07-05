Шахтар вирішив продати оборонця у Копенгаген та щедро заробити
5 липня 2021 , 15:31Читать новость на русском
Джерело:твітер Ігоря Бурбаса
Донецький Шахтар після того, як придбав трьох новачків, вирішив збалансувати бюджет. "Гірники" продають грузинського захисника Давида Хочолаву.
Шахтар заробить 4 мільйони євро
28-річний захисник Шахтаря перейде у данський Копенгаген, за який буде виступати із сезону-2021/2022.
До слова Шахтар "викине" з команди гравця збірної України
Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас інформує, що Шахтар продасть Хочолаву за 4 мільйони євро.
Копенгаген з другої спроби таки домовився про купівлю Хочолави. Перші перемовини завершилася невдачею два роки тому. Тепер же трансфер обійдеться у 2 мільйони євро одразу + 2 мільйони ще бонусами. Сам гравець підпише контракт на 4 роки,
– написав Бурбас.
- Хочолава у 2015 році переїхав в Україну, де спершу виступав за одеський Чорноморець. У 2017 році Давид став футболістом Шахтаря.
- Гравець збірної Грузії відіграв за Шахтар 83 матчі. У його активі 3 голи.
- За даними порталу Transfermarkt, контракт Хочолави з Шахтарем чинний до 30 червня 2025 року.