Солодка пілюля після Ліги чемпіонів: Шахтар дублем здолав Інгулець – відеоогляд

Донецький клуб втратив очки у минулому турі УПЛ, а також оформив виліт із ЛЧ. Втім ротаційний склад Йовічевіча приніс команді перемогу над аутсайдером чемпіонату.

Шахтар – Інгулець 3:0

Голи: Криськів, 18, Сікан, 69 (пен.), Сікан, 90+4.

У чемпіонаті України з футболу цими вихідними проходять ігри 11 туру УПЛ. У суботу одним з центральних поєдинків стала битва Шахтаря та Інгульця у Львові, пише 24 канал.

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Команда Ігора Йовічевіча на тижні завершила виступи у Лізі чемпіонів. "Гірники" крупно поступились Лейпцигу (0:4) та продовжать свій євросезон у Лізі Європи.

Інгулець же пропускав минулий тур. Клуб з Петрового мав протистояти Руху, але львів'яни попросили про перенос гри через участь у Юнацькій Лізі УЄФА.

Спокійний тріумф дублем

Йовічевіч вдався до ротації у цій грі, майже повністю змінивши атакуючу ланку. Поза основою залишились Степаненко, Бондаренко, Мудрик та Петряк. Натомість зі старту з'явились, Очеретько, Назарина, Джурасек та Криськів.

Останній і став героєм зустрічі. В середині першого тайму після подачі з флангу Траоре скинув на Джурасека. Той замість удару віддав на Криськіва і Дмитро пробив кіпера гостей.

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Другий гол стався вже в середині другого тайму. Той же Криськів заробив пенальті і його впевнено реалізував Сікан, який вийшов на заміну. А під завісу гри Данило оформив дубль з паса Криськів і встановив фінальний результат.

Перемога дозволяє донеччанам закріпитись на другому місці та підібратись до Дніпра-1 на відстань двох очок. В свою чергу Інгулець залишається без перемог в зоні вильоту, випереджаючи лише Чорноморець на один бал. У наступному турі "гірники" зіграють із Вересом, тоді як на Інгулець чекає зустріч із Зорею.

Відеоогляд матчу Шахтар – Інгулець: