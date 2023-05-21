Все через фініш сезону: Шахтар відреагував на чутки про відставку Йовічевіча
Джерело:Футбол 24
Донецький колектив відреагував на чтуки про свого головного тренера. Фанатам "гірників" чітко дали все зрозуміти.
Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна прокоментував інформацію про можливі зміни на тренерському містку донецького колектива. У "гірників" все під контролем.
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Без зайвого галасу
Колишній футболіст Шахтаря розповів, що суперники намагаються будь-яким чином нанести шкоду донецькому клубу. Забруднення інфопростору неправдивими новинами якраз і є одним з різновидів шантажу команди. Наразі "гірникам" потрібно не реагувати на подібні новини, оскільки на носі вирішальні матчу сезону, які і оприділять майбутнього чемпіона України.
Ця інформація з'явилася не випадково. Це провокація, щоб дестабілізувати команду перед вирішальними матчами. Але це зробити не вдасться. У нас є головний тренер Ігор Йовічевіч, якому ми довіряємо, і в якого ще рік контракту. Тому не звертаємо увагу, впевнені у своїх силах і разом рухаємося далі до майбутніх перемог,
– сказав Даріо Срна.
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що Патрік Ван Лаувен може замінити Ігоря Йовічевіча на тренерському кріслі донецького Шахтаря. Все ніби-то через те, що хорватський наставник не вразив президента "кротів" Рената Ахметова, тому той і попотребував змін. А от Ван Лаувен у свою чергу уже досягнув чималих висот зі Зорею. Команда вперше у історії змогла набрати 31 заліковий бал в УПЛ та претендує на чемпіонство України та Лігу чемпіонів.