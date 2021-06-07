Шахтар відмовився платити 18 мільйонів євро за бразильського футболіста

Донецький Шахтар не може домовитися з португальською Бенфікою по трансферу атакуючого півзахисника Педріньо.
У португальському колективі хочуть виручити за продаж гравця як мінімум 18 мільйонів євро. Нещодавно Шахтар покращив свою пропозицію, проте вона не дотягує до зазначеної суми.
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"Гірники" зробили пропозицію в 12 мільйонів євро плюс бонуси, що вже не влаштувало португальців. Сам футболіст готовий грати в Україні і чекає, що переговори завершаться успіхом.
Педріньо не заграв у Бенфіці, а тому хоче змінити обстановку, але не бажає їхати в оренду на наступний сезон, а також повертатися до Бразилії.
Кар'єра Педріньо: коротко
- Педріньо грає в амплуа правого півзахисника, але також здатний зіграти лівого хавбека або відтягнутого форварда.
- Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро, його контракт з португальським клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Педріньо провів 14 матчів і забив 3 голи за збірну Бразилії U-23.